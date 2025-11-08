Девятипалубный теплоход «Князь Владимир» повторно продают за 873,5 млн рублей

В Росморпорте «Ъ-Кубань» сообщили, что прекращение регулярного сообщения связано с военной угрозой для гражданского судоходства в Черном море. По приказу генерального директора ООО «Черноморские круизы» от 25 сентября 2023 года, лайнер был переведен в эксплуатационный резерв и сейчас находится в порту Новороссийска. Компания «Черноморские круизы» является убыточной последние пять лет, а в 2024 году чистый убыток составил 224 млн руб.