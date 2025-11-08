В Ростовской области за первую неделю ноября подешевел бак бензина

Как сообщает Ростовстат, на 7 ноября 2025 года средняя стоимость бензина в донском регионе составляет 3 тыс.708 рублей за полный бак. Уточняется, что он подешевел почти на 25 рублей по сравнению с предыдущей неделей.
Практически на столько же упала цена марки АИ-92. Сейчас это топливо подешевело до 3 тыс. 481 рубля.
Для того, чтобы заправить полный бак АИ-95 нужно заплатить 3 тыс. 823 рубля, что на 27 рублей меньше, чем неделю назад.
Дороже всех выйдет для автовладельцев полный бак АИ-98. За него на заправках потребуют заплатить 4 тыс. 845 рублей. По сравнению с другими марками бензина он подорожал на 14 рублей.
Практически на столько же выросла цена на дизель — 3 тыс. 878 рублей за бак, что на 11 рублей больше, чем на прошлой неделе.
Напомним, средний объём бака составляет почти 55 литров.