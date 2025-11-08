В Татарстане программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 97%

Об этом рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. Видеозапись опубликовала пресс-служба руководителя республики.
Докладчик напомнил, что в программу капремонта многоквартирных домов включены 911 объектов 42 муниципалитетов.
По словам главы Минстроя РТ, за отчетный период завершены работы в 32 домах, которые расположены в восьми муниципальных районах и двух городских округах.
«На сегодняшний день полностью завершены программные мероприятия в 28 муниципальных образованиях. Общее выполнение к текущей дате составляет 97%», — отметил он.
При этом Айзатуллин уточнил, что «в числе завершенных объектов — 757 многоквартирных домов», а 122 дома «находятся в стадии ремонта».
В презентации Минстроя Татарстана указано, что на реализацию программы по капремонту многоквартирных домов в 2025 году выделено более 11,2 млрд рублей.
Из этой суммы на средства собственников помещений приходится свыше 5,8 млрд рублей. Местные бюджеты выделили немногим менее 1,1 млрд рублей, а республиканский — более 4,3 млрд рублей.