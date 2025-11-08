Нацбанк сообщил о выпуске в оборот в Беларуси монеты 20 рублей

В Беларуси в продажу Нацбанком выпускается монета номиналом 20 белорусских рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе главного финрегулятора страны.
Как рассказали в Нацбанке, с 10 ноября в продажу поступит серебряная слитковая монета «Славянка». Инвестиционная монета имеет номинал 20 белорусских рублей.
Всего в оборот попадут 10 тысяч таких монет. Приобрести такие монеты белорусы могут в кассе Нацбанка (г. Минск, улица Толстого, 6).
— Монета является законным платежным средством и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, — прокомментировали в пресс-службе.
