Нацбанк сообщил о выпуске в оборот в Беларуси монеты 20 рублей

Монета номиналом 20 рублей выпускается в оборот в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в продажу Нацбанком выпускается монета номиналом 20 белорусских рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе главного финрегулятора страны.

Как рассказали в Нацбанке, с 10 ноября в продажу поступит серебряная слитковая монета «Славянка». Инвестиционная монета имеет номинал 20 белорусских рублей.

Всего в оборот попадут 10 тысяч таких монет. Приобрести такие монеты белорусы могут в кассе Нацбанка (г. Минск, улица Толстого, 6).

— Монета является законным платежным средством и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 8 ноября.

Тем временем власти сказали, какие подарки получили белорусы на 7 ноября.