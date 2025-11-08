Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане выделили средства на третью очередь промпарка «Нижнекамск»

Сумма пока не раскрывается.

Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов анонсировал финансирование для проектирования третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Сумма средств пока не раскрыта. Беляев рассказал о планах по созданию инженерных сетей, привлечению новых инвесторов и созданию около 500 рабочих мест. Также в парке могут появиться до 15 новых предприятий.

Беляев подчеркнул, что первая и вторая очереди промпарка уже полностью заполнены, что свидетельствует о высоком интересе со стороны бизнеса и потенциале для развития малого и среднего предпринимательства. Спикер сообщил, что начался набор резидентов для третьей очереди, и заявки можно подать в Центре предпринимательства.

Дополнительно, район получил 64 миллионов рублей на благоустройство Центра креативных индустрий «База». По словам главы района, территория вокруг Центра скоро преобразится и станет современной и привлекательной.

Напомним, в Татарстане в ИТ-сфере наиболее востребованы программисты и разработчики. В первом полугодии 2025 года в республике открыто восемь тысяч вакансий в ИТ-сфере.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше