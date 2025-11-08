В Татарстане выделили средства на третью очередь промпарка «Нижнекамск»

Глава Татарстана Рустам Минниханов анонсировал финансирование для проектирования третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
Сумма средств пока не раскрыта. Беляев рассказал о планах по созданию инженерных сетей, привлечению новых инвесторов и созданию около 500 рабочих мест. Также в парке могут появиться до 15 новых предприятий.
Беляев подчеркнул, что первая и вторая очереди промпарка уже полностью заполнены, что свидетельствует о высоком интересе со стороны бизнеса и потенциале для развития малого и среднего предпринимательства. Спикер сообщил, что начался набор резидентов для третьей очереди, и заявки можно подать в Центре предпринимательства.
Дополнительно, район получил 64 миллионов рублей на благоустройство Центра креативных индустрий «База». По словам главы района, территория вокруг Центра скоро преобразится и станет современной и привлекательной.
Напомним, в Татарстане в ИТ-сфере наиболее востребованы программисты и разработчики. В первом полугодии 2025 года в республике открыто восемь тысяч вакансий в ИТ-сфере.