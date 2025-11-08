Башкирия собрала рекордный урожай масличных культур в 2025 году

Аграрии Башкирии намолотили миллион тонн масличных культур при общем сборе зерна в 3,8 млн тонн. Урожай сахарной свеклы достиг двух миллионов тонн. Об этом сообщили в правительстве РБ в честь празднования Дня работника сельского хозяйства.
Валовой сбор масличных культур в республике впервые достиг исторического максимума. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 480 центнеров с каждого гектара.
«Остается убрать чуть более 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, но уже можно сказать, что по некоторым позициям в республике мы достигли исторического рекорда» — заявил заместитель премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
После завершения этих работ аграрии полностью перейдут к зимнему периоду перед новой посевной кампанией.
Напомним, из-за дождей и переувлажнения почвы этим летом на территории 11 муниципалитетов был введен режим ЧС. Посевы были или уничтожены полностью или частично. Отметим, что всего в республике в аграрном секторе работают более 100 тыс человек. За пределы Башкортостана поставляется около миллиона тонн продукции более чем в 40 стран мира.