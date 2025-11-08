Башкирия собрала рекордный урожай масличных культур в 2025 году

Напомним, из-за дождей и переувлажнения почвы этим летом на территории 11 муниципалитетов был введен режим ЧС. Посевы были или уничтожены полностью или частично. Отметим, что всего в республике в аграрном секторе работают более 100 тыс человек. За пределы Башкортостана поставляется около миллиона тонн продукции более чем в 40 стран мира.