В Гурьевском районе жителям пригрозили отключить канализацию, если они не станут платить по завышенным тарифам

В Калининградской области прокуратура проверяет жалобы жителей посёлка Петрово Гурьевского района на произвол с канализацией. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, организация, выполняющая водоотведение, в одностороннем порядке повысила тариф. Жителям пригрозили, что если они не станут платить, услуга им предоставляться не будет.
«Прокуратура даст оценку исполнения федерального законодательства при предоставлении коммунальной услуги и установлении тарифа на нее. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
В Калининграде подвалы уникального дома на ул. Харьковской затопило дерьмом.