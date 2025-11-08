На улице Офицерской в Калининграде завершили ремонт дома 1924 года

«Дом выделяется лаконичным, но выразительным оформлением фасадов, характерным для архитектуры 20-х годов ХХ века, когда он был построен. В первую очередь специалисты отремонтировали стены, а также уделили внимание восстановлению архитектурного облика», — говорится в сообщении.