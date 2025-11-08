Ричмонд
На улице Офицерской в Калининграде завершили ремонт дома 1924 года

Подрядчик привёл в порядок фасад здания.

Источник: телеграм-канал регионального Фонда капремонта

На улице Офицерской в Калининграде завершили ремонт дома 1924 года. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.

Трёхэтажный жилой дом располагается на улице Офицерской, 8−14. Его общая площадь — более двух тысяч квадратных метров.

«Дом выделяется лаконичным, но выразительным оформлением фасадов, характерным для архитектуры 20-х годов ХХ века, когда он был построен. В первую очередь специалисты отремонтировали стены, а также уделили внимание восстановлению архитектурного облика», — говорится в сообщении.

Специалисты определили и вернули фасаду максимально близкий к оригиналу цвет, заменили железный лист на новые двери. Кроме того, совместно с жителями подрядчик демонтировал кондиционеры и телевизионные тарелки.

Работы выполнило ООО «Региональная строительная компания». В конце 2023 года с компанией заключили контракт на 23,9 миллиона рублей.

По данным портала Prussia39.ru, трёхэтажный дом построили в Кёнигсберге на Штайнштрассе в 1924 году. Фасад здания украшен междуэтажными и венчающими карнизами, сандриками и филёнками. Окна на первом этаже обрамлены стрельчатыми нишами.

