Мэрия Ростова-на-Дону проверила состояние коммунальной техники накануне зимы

В ходе проверки особое внимание уделили техническому состоянию машин, комплектации персоналом, наличию малой механизации и запасов реагентов. Кроме того, ресурсоснабжающие организации заключили договоры с комбинатами благоустройства для оперативной ликвидации наледей при чрезвычайных ситуациях на коммуникациях. Снегоуборочную технику разместят в специальных точках дежурства для быстрого выезда на маршруты в случае ухудшения погоды. Вывоз снега будет осуществляться на 11 согласованных специальных площадок.