В Самаре так и не разморозили строительство ЖК «Космолет»

ЖК «Космолет» в Самаре так и не начали достраивать. Напомним, что комплекс на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии планировали сдать еще в 2022 году, однако работы заморозили. Сроки перенесли на 2024 год, но и к этому дедлайну не успели.
В октябре этого года в минстрое региона прошло совещание, на котором заявили, что до ноября строительство точно возобновят. Однако стройка так и не началась в полную силу, отмечают горожане в соцсетях.
Ранее сообщалось, что ЖК «Космолет» потребовали ввести в эксплуатацию в 2026 году. Удастся ли застройщику успеть к этому сроку, пока не известно, ведь недавно его признали виновным в махинациях.