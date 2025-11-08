В Самаре так и не разморозили строительство ЖК «Космолет»

ЖК «Космолет» в Самаре так и не начали достраивать. Напомним, что комплекс на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии планировали сдать еще в 2022 году, однако работы заморозили. Сроки перенесли на 2024 год, но и к этому дедлайну не успели.