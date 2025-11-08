Ричмонд
«Белоруснефть» сообщила о семи новых нефтяных скважинах открытых в Беларуси

«Белоруснефть»: в Беларуси закончили бурение семи новых скважин.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появились семь новых нефтяных скважин, пополнивших фонд «Белоруснефти», сообщили в компании.

Семи новыми объектами фонд скважин на месторождениях «Белоруснефти» пополнился в октябре, когда специалистами Светлогорского управления буровых работ были закончены работы по бурению.

Известно, что по два новых объекта получили Речицкое и Вишанское месторождения, по одной скважине — на Осташковичской, Южно-Осташковичской и Камановской площадках.

— Также выполнена передвижка станка на Речицкой площади. Подготовлены четыре новые площадки под строительство буровых, — уточнили в компании.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что промзапасы нефти в Беларуси составляют около 45 миллионов тонн. Белорусский лидер уверен в скрытых резервах Беларуси, но для этого надо бурить.

При этом «Белоруснефть» заявила, что 56% запасов углеводородов в Беларуси трудноизвлекаемые.

