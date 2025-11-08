Ричмонд
В Динском районе начнут рекультивацию мусорного полигона в 2026 году

Евгений Пергун: Рекультивацию полигона в Динском районе завершат до 2028 года.

Источник: Тг-канал Евгения Пергуна

Работы по рекультивации мусорного полигона в Динском районе Краснодарского края начнутся в первой половине 2026 года. Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Пергун по итогам выездной инспекции объекта.

Сейчас на территории проводится подготовка к будущим работам — специалисты оценивают состояние полигона, разрабатывают проектную документацию и проводят инженерные изыскания.

Рядом с объектом уже возводится мусоросортировочный комплекс мощностью до 200 тысяч тонн отходов в год. Новый производственный узел позволит значительно сократить объем захороняемых отходов и снизить нагрузку на окружающую среду.

— Рекультивация должна быть завершена до конца 2028 года, — отметил Евгений Пергун. — Все этапы будут выполняться строго по графику, под контролем краевых властей.

Реализация проекта станет частью комплексной работы по улучшению экологической ситуации в регионе и развитию современной системы обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что губернатор Кубани назвал трудности при строительстве трамвайных линий в Краснодаре.