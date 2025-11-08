Ричмонд
МНС напомнила белорусам об уплате имущественного налога до 17 ноября

Налоговая сказала, сколько у белорусов осталось времени уплатить имущественный налог.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по налогам и сборам сообщили, что у белорусов остается неделя на уплату единого имущественного налога.

Так, до 17 ноября белорусские граждане обязаны уплатить в формате единого имущественного платежа транспортный, земельный и налог на недвижимость.

Если извещение на уплату имущественных налогов не было получено, то сформировать его можно в личном кабинете плательщика на портале налоговых органов. Также за копией извещения можно обратиться в налоговый орган.

— С суммой единого имущественного платежа можно ознакомиться в ЕРИП и там же произвести уплату, — сообщили в МНС.

Учетный номер плательщика белорусы могут узнать на официальном сайте МНС или через электронный сервис «Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)».

