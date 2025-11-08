МНС напомнила белорусам об уплате имущественного налога до 17 ноября

В Министерстве по налогам и сборам сообщили, что у белорусов остается неделя на уплату единого имущественного налога.
Так, до 17 ноября белорусские граждане обязаны уплатить в формате единого имущественного платежа транспортный, земельный и налог на недвижимость.
Если извещение на уплату имущественных налогов не было получено, то сформировать его можно в личном кабинете плательщика на портале налоговых органов. Также за копией извещения можно обратиться в налоговый орган.
— С суммой единого имущественного платежа можно ознакомиться в ЕРИП и там же произвести уплату, — сообщили в МНС.
Учетный номер плательщика белорусы могут узнать на официальном сайте МНС или через электронный сервис «Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)».
Тем временем власти Литвы хотят с Беларуси компенсацию за свое решение закрыть границу.
Еще носки в Беларуси стали продаваться необычным способом.
И мы писали, что Беларусь вошла в топ-10 покупателей этого популярного продукта из Китая.