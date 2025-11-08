Свердловские больницы получили новое рентген-оборудование на 350 миллионов

В Нижнем Тагиле новый цифровой аппарат стоимостью 27 миллионов рублей уже работает в детской больнице. Он позволяет делать снимки в разных положениях и значительно ускоряет диагностику. За первое полугодие 2025 года здесь пролечили более 3000 детей со всего Горнозаводского округа.