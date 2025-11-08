Ричмонд
Свердловские больницы получили новое рентген-оборудование на 350 миллионов

На развитие лучевой диагностики в Свердловской области направили 350 миллионов рублей.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В 2025 году больницы Свердловской области получили современные рентген-аппараты на сумму 350 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Поставки были приурочены ко Дню рентгенолога, который отмечается 8 ноября.

Новое оборудование поступило в девять медицинских учреждений региона, включая детские больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила, противотуберкулезный диспансер и районные больницы.

Среди новой техники — два аппарата российского производства стоимостью более 30 миллионов рублей. Они установлены в больницах Верхней Пышмы и Среднеуральска.

— Новое оборудование поможет быстрее выявлять заболевания, в том числе рак легких. В прошлом году в области сделали около 94 тысяч рентгеновских снимков, треть из которых — исследования грудной клетки, — объяснили врачи.

В Нижнем Тагиле новый цифровой аппарат стоимостью 27 миллионов рублей уже работает в детской больнице. Он позволяет делать снимки в разных положениях и значительно ускоряет диагностику. За первое полугодие 2025 года здесь пролечили более 3000 детей со всего Горнозаводского округа.