Свердловские больницы получили новое рентген-оборудование на 350 миллионов

В 2025 году больницы Свердловской области получили современные рентген-аппараты на сумму 350 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Поставки были приурочены ко Дню рентгенолога, который отмечается 8 ноября.
Новое оборудование поступило в девять медицинских учреждений региона, включая детские больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила, противотуберкулезный диспансер и районные больницы.
Среди новой техники — два аппарата российского производства стоимостью более 30 миллионов рублей. Они установлены в больницах Верхней Пышмы и Среднеуральска.
— Новое оборудование поможет быстрее выявлять заболевания, в том числе рак легких. В прошлом году в области сделали около 94 тысяч рентгеновских снимков, треть из которых — исследования грудной клетки, — объяснили врачи.
В Нижнем Тагиле новый цифровой аппарат стоимостью 27 миллионов рублей уже работает в детской больнице. Он позволяет делать снимки в разных положениях и значительно ускоряет диагностику. За первое полугодие 2025 года здесь пролечили более 3000 детей со всего Горнозаводского округа.