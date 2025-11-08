Власти объяснили, кого винить из-за высоких цен на рыбу в Калининграде

В высоких ценах на рыбу в Калининградской области виноваты посредники. Об этом сообщили представители регионального агентства по рыболовству на официальной странице губернатора во «ВКонтакте».
Калининградка пожаловалась главе региона на высокие цены на рыбу. «Есть ли шанс, что цена на рыбу может снизиться? Может, власти смогут отрегулировать процесс? Понятное дело, что перекупщики, наценки сетей, рыночная экономика и так далее, ну, а людям-то как быть?» — поинтересовалась отчаявшаяся женщина.
«Удорожание стоимости рыбы происходит из-за большого количества посредников, так как рыбодобывающие организации не продают выловленную рыбу напрямую населению, — отметили в агентстве по рыболовству Калининградской области. — Цены на местную рыбу зависят в том числе от сезонности ее вылова. Свежевыловленную рыбу — салаку, кильку, окуня речного, карася и другие виды — можно приобрести по доступной цене в период активного промысла. Для выбора необходимого товара предлагаем отслеживать цены в разных торговых организациях. Рыбная продукция представлена во всех форматах торговли: ярмарки, рынки, стационарные магазины и другие».
Чиновники посоветовали жителям жаловаться в антимонопольную службу.
«Если вы заметили резкое увеличение в цене, пожалуйста, сообщайте об этом напрямую в УФАС по телефону горячей линии:
Цены на рыбу в Калининградской области «растут по объективным причинам», считают представители регионального агентства по рыболовству.