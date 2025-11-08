Власти объяснили, кого винить из-за высоких цен на рыбу в Калининграде

«Удорожание стоимости рыбы происходит из-за большого количества посредников, так как рыбодобывающие организации не продают выловленную рыбу напрямую населению, — отметили в агентстве по рыболовству Калининградской области. — Цены на местную рыбу зависят в том числе от сезонности ее вылова. Свежевыловленную рыбу — салаку, кильку, окуня речного, карася и другие виды — можно приобрести по доступной цене в период активного промысла. Для выбора необходимого товара предлагаем отслеживать цены в разных торговых организациях. Рыбная продукция представлена во всех форматах торговли: ярмарки, рынки, стационарные магазины и другие».