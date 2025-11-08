Риелтор жестко раскритиковал идею ввести период охлаждения при продаже квартиры

Барсуков считает, что «период охлаждения» не спасет от мошенников.
«Период охлаждения» при покупке жилья, который предложил ввести депутат Госдумы Михаил Делягин, не спасет россиян от мошенников. Это нарушит механизм альтернативных сделок, заявил в интервью член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков.
«Идея с периодом охлаждения навредит механизму проведения альтернативных сделок с недвижимостью», — сказал Барсуков «Ридусу». По его словам, в таком случае процесс аккредитива с трансформацией будет затянут. От мошенников предложенная схема не спасет — злоумышленники могут достаточно долго держать человека в эмоциональном напряжении, считает парламентарий. По словам специалиста, Российская гильдия риелторов предлагала ввести недельный запрет не на получение вырученных от продажи недвижимости денег, а на их использование.
По словам автора инициативы, депутата Делягина, при сделках с недвижимостью деньги будут поступать на счет продавца не сразу. Согласно «периоду охлаждения», средства в течение недели будут находиться у банка, пока покупатель получает все необходимые документы.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила освободить единственное ипотечное жилье граждан от налога на имущество физических лиц. Об этом говорится в тексте законопроекта, который поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента.