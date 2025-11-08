Рай для любителей рыбы выставили на продажу в пригороде Челябинска. Скрин

В пригороде Челябинска, в районе Синеглазово, на продажу выставили форелевое хозяйство вместе с туристической базой. На участке есть все средства и оборудование, необходимое для выращивания большого объема этой рыбы. Стоимость объекта — 25 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.