Челябинцам назвали цены на новые машины, которые сильно подешевели с начала года

«Chery Tiggo 4 подешевел до 2,09 млн рублей. Среди других моделей, цены на которые снизились, — Belgee X70 (цена упала на 6% с начала года, до 3,12 млн), HAVAL M6 (снижение на 5,7%, цена — 2,16 млн), Solaris HC (снижение цены на 5%, стоимость — 2,73 млн рублей) и HAVAL F7 (цена уменьшилась на 3,1%, до 3,14 млн рублей)», — говорится в исследовании.