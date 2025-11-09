Нацбанк установил курс евро и курс доллара на 9 ноября

Национальный банк обнародовал валютные курсы на 9 ноября, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранились в значениях, установленных перед большими выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 9 ноября, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9775 белорусского рубля, 1 евро — 3,4179 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6830 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 6 ноября, пятницу, 7 ноября, и субботу, 8 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в аналогичных значениях и в воскресенье, 9 ноября.
