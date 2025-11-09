Чем опасны переводы между своими счетами: ответ дал экономист

Не только необъяснимые переводы от других людей вызывают вопросы у банков — даже переводы между своими собственными счетами могут стать поводом для проверки. Об этом предупреждает экономист и создатель электронной площадки «Самбанкинг» Борис Фролов, пишет «Российская газета».
«Если человек часто вносит наличные на карту, потом переводит эти деньги на другой свой счёт, потом снова снимает и вносит — для банка это выглядит как попытка запутать следы происхождения средств. Даже если на самом деле цель проста — просто отложить деньги», — объясняет Фролов.
Экономист подчеркивает, что всё дело не в налоговой отчётности, а в соблюдении закона о противодействии отмыванию доходов. Банковские системы внимательно отслеживают, как часто и каким образом совершаются операции, особенно когда доходы не подтверждены официально.
«Если такие переводы маскируют прибыль от бизнеса, а личные карты фактически служат расчетным счётом — это уже незаконная предпринимательская деятельность», — предупреждает эксперт.
Чтобы избежать проблем, Фролов советует всегда иметь при себе документы с подтверждением происхождения средств и выписки — это снизит риски и позволит быстро пройти проверку банка.
Ранее Росфинмониторинг предупредил об опасности оплаты товаров переводом на карту. Также в интервью KP.RU Александр Курьянов, начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга, сообщил, что банки используют специальные системы для отслеживания подозрительной активности клиентов и при необходимости могут заблокировать счет.