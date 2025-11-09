Чем опасны переводы между своими счетами: ответ дал экономист

«Если человек часто вносит наличные на карту, потом переводит эти деньги на другой свой счёт, потом снова снимает и вносит — для банка это выглядит как попытка запутать следы происхождения средств. Даже если на самом деле цель проста — просто отложить деньги», — объясняет Фролов.