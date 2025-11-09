Ричмонд
Объем строительных работ в Новосибирской области за 9 месяцев составил 254 млрд рублей

При этом темпы ввода жилья снижаются.

Источник: Сиб.фм

В третьем квартале 2025 года в Новосибирской области объем строительных работ составил 99,3 миллиарда рублей, превысив прошлогодний показатель на 3,4%. Это следует из отчета Новосибирскастата. Всего же за девять месяцев объем превысил 254 миллиарда рублей (на 0.6% больше аналогичного периода 2024 года).

При этом темпы ввода жилья снижаются: за девять месяцев 2025 года в регионе введено 1,7 миллиона квадратных метров, что на 13,7% меньше, чем годом ранее. Читайте также: новосибирский аналитик Николаев рассказал об изменении семейной ипотеки.