Объем строительных работ в Новосибирской области за 9 месяцев составил 254 млрд рублей

В третьем квартале 2025 года в Новосибирской области объем строительных работ составил 99,3 миллиарда рублей, превысив прошлогодний показатель на 3,4%. Это следует из отчета Новосибирскастата. Всего же за девять месяцев объем превысил 254 миллиарда рублей (на 0.6% больше аналогичного периода 2024 года).