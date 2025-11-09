В крае назвали профессии с быстро растущими зарплатами

Наибольший рост зарплат отмечен у специалистов со средним уровнем квалификации. К примеру, в ИТ значительно подняли оплату труда техникам. Если в 2024 году таким сотрудникам предлагали около 50 тысяч рублей, то в 2025-м — порядка 86 тысяч. Самыми высокими по росту оплаты труда остаются рабочие специальности. В этом году в сельском хозяйстве и лесопромышленном комплексе зарплаты увеличились на 16% в 20, в промышленности — на 11%. По отдельным специальностям рост может быть гораздо значительнее. К примеру, анодчику в 2024 году готовы были платить 88 тысяч рублей, в текущем — 149 тысяч, горнорабочему 118 тысяч в 2024-м и 143 тысячи в 2025-м, проходчику 144 тысячи и 175 тысяч, бурильщику 147 и 172 тысячи рублей соответственно. Динамичный рост зарплат показали сферы транспорта (+27%), строительства (+24%) и энергетики (+20%).С более подробной информацией о рынке труда можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.