Россиян предупредили о возможности лишения прав за езду с нечитаемыми номерами

Умышленное сокрытие госномера может обойтись водителю в 5 тысяч рублей или лишение прав до трёх месяцев. Об этом сообщил РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Источник: Life.ru

Эксперт пояснил, что, согласно части 2.1 статьи 12.2 КоАП, использование устройств, скрывающих или видоизменяющих госномера, карается строже всего. За это водитель лишается прав на срок от года до полутора лет, а сами устройства конфискуются.

Как отметил специалист, некоторые водители умышленно закрывают номера — заклеивают, пачкают или используют специальные шторки, плёнки и спреи, чтобы избежать фиксации нарушений камерами. При этом он добавил, что нечитаемость может быть и непреднамеренной, например, из-за дорожной грязи или налипшего снега.

«Согласно примечанию к статье 12.2 КоАП РФ, государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в тёмное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака», — добавил Машаров.

Эксперт посоветовал в плохую погоду периодически останавливаться и очищать номера. Он добавил, что инспекторы ГАИ в таких случаях чаще всего ограничиваются предупреждением и просьбой очистить «грязный» регистрационный знак.

Ранее Life.ru рассказал, как защищать камеру заднего вида любого авто от грязи зимой. Одним из популярных решений является установка системы автоматического омывания камеры, которая в некоторых случаях может быть заводской опцией. Также применяются механические крышки или кожухи, автоматически открывающиеся при активации заднего хода и закрывающиеся после его выключения. Этот простой и недорогой способ обеспечивает быструю и эффективную защиту.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.