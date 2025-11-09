Россиян предупредили о возможности лишения прав за езду с нечитаемыми номерами

«Согласно примечанию к статье 12.2 КоАП РФ, государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в тёмное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака», — добавил Машаров.