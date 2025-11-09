Посол ответил на заявление Трампа о прекращении Индией закупок нефти из РФ

«С 2022 года объем нашей торговли увеличился более чем в шесть раз, что делает Россию четвертым по величине торговым партнером Индии с 70 миллиардами долларов и самым весомым вкладом в энергетическую безопасность Индии, обеспечивая более трети ее экспорта», — заявил Алипов. Его слова приводит Hindustan Times. Тем временем цель по товарообороту России и Индии к 2030 году составляет 100 млрд долларов.