Жители Москвы в 2025 году чаще других интересовались недвижимостью в Татарстане

«За 10 месяцев текущего года больше всего обращений по экстерриториальному принципу поступило от жителей столицы нашей страны. Если в прошлом и позапрошлом году Москва находилась на втором месте, то в 2025 году впервые оказалась на самой верхней строчке рейтинга регионов, жители которых чаще всего проявляют интерес к недвижимости в Татарстане. До этого времени традиционно удерживала лидерство, начиная с 2020 года, Республика Башкортостан», — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.