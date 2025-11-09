Жители Москвы в 2025 году чаще других интересовались недвижимостью в Татарстане

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В этом году рейтинг регионов, жители которых чаще всего приобретают недвижимость в Татарстане, возглавила Москва (339 обращений). Также в первую десятку вошли: Башкортостан (312), Московская область (224), Самарская область (174), Удмуртия (172), Ульяновская область (165), Чувашия (121), Марий Эл (112), Санкт-Петербург (100) и Ленинградская область (76).
«За 10 месяцев текущего года больше всего обращений по экстерриториальному принципу поступило от жителей столицы нашей страны. Если в прошлом и позапрошлом году Москва находилась на втором месте, то в 2025 году впервые оказалась на самой верхней строчке рейтинга регионов, жители которых чаще всего проявляют интерес к недвижимости в Татарстане. До этого времени традиционно удерживала лидерство, начиная с 2020 года, Республика Башкортостан», — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.
«Интерес к недвижимости в Татарстане остается на высоком уровне многие годы благодаря динамичному развитию региона, а упрощенный способ регистрации помогает гражданам оформлять сделки удаленно, что сокращает сроки и снижает расходы на подготовку к покупке. Татарстанцы также активно используют возможность экстерриториального оформления сделок: из нашего опыта особой популярностью пользуется недвижимость в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае», — сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.
В ведомстве напомнили, что экстерриториальный способ подачи документов — это возможность обращаться за государственным кадастровым учетом и (или) государственной регистрацией прав независимо от места расположения объекта недвижимости.
Подать документы по экстерриториальному принципу можно в любом офисе МФЦ или через портал Росреестра при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).