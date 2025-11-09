Ричмонд
Авиационный завод в Таганроге отказывается от публичного статуса

Соответствующая документация опубликована в открытом доступе на сайте раскрытия корпоративной информации.

Источник: Аргументы и факты

Авиационный завод в Таганроге отказывается от публичного статуса. Речь идёт оТаганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Бериева).

Соответствующая документация опубликована в открытом доступе на сайте раскрытия корпоративной информации. Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 5 ноября.

Первым на повестке дня стоял вопрос о внесении изменений в устав предприятия, исключающих указание на то, что завод является публичным. Также собравшиеся говорили об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.

Решения были поддержаны подавляющим большинством голосов. Теперь публичное акционерное общество (ПАО) получит статус просто акционерного общества (АО).