В Перми подорожает платная парковка в центре города

«С 10 ноября 2025 года в Перми повышается стоимость платных парковок в тарифных зонах № 101 и № 103. Тариф в зоне № 101 увеличится с 20 до 30 рублей в час, в зоне № 103 — с 30 до 40 рублей. Решение принято на основании мониторинга заполняемости, показавшего, что уровень занятости в этих зонах превышает 85%. Одновременно тарифная зона № 103 будет объединена с зоной № 102. Также на 10 рублей подорожают парковки в зонах № 201, № 202, № 301 и № 302 — с 20 до 30 рублей», — указано на сайте мэрии.