В Кургане продают популярную точку русского фаст-фуда

Мобильную торговую точку, где предлагали пирожки, продают в Кургане.
На проспекте Машиностроителей в Кургане выставили на продажу мобильную торговую точку отечественного фаст-фуда «Беляшик». Об этом говорится в объявлении.
«Продается киоск-прицеп “Беляшик”. Состояние хорошее, цена 200 тысяч рублей», отмечается в описании объекта на сайте «Циан». Горожане помнят, как в этой точке предлагали вкусные пирожки и беляши.
Ранее в Кургане выставили на продажу действующее придорожное кафе за 1,5 млн рублей. Оно находится на трассе 261 километре трассы Р-254 Иртыш.