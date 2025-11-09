Ричмонд
В Кургане продают популярную точку русского фаст-фуда

На проспекте Машиностроителей в Кургане выставили на продажу мобильную торговую точку отечественного фаст-фуда «Беляшик». Об этом говорится в объявлении.

Мобильную торговую точку, где предлагали пирожки, продают в Кургане.

«Продается киоск-прицеп “Беляшик”. Состояние хорошее, цена 200 тысяч рублей», отмечается в описании объекта на сайте «Циан». Горожане помнят, как в этой точке предлагали вкусные пирожки и беляши.

Ранее в Кургане выставили на продажу действующее придорожное кафе за 1,5 млн рублей. Оно находится на трассе 261 километре трассы Р-254 Иртыш.