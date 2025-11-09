Курсировавший из Сочи лайнер «Князь Владимир» не могут продать на аукционе

Круизный лайнер «Князь Владимир», ранее работавший на сочинских маршрутах, снова выставлен на продажу. Аукцион проводит компания «Черноморские круизы», которая входит в структуру Росморпорта.
Начальная цена судна составила 873,5 миллиона рублей, что на 29 миллионов рублей превышает стоимость, установленную на предыдущих торгах. Подача заявок от потенциальных покупателей продлится до 15 ноября 2025 года. Предыдущая попытка продажи лайнера в марте текущего года не увенчалась успехом из-за отсутствия желающих принять участие в аукционе.
Девятипалубный теплоход «Князь Владимир» имеет длину 142 метра и способен принять на борт до 800 пассажиров. Судно было построено в 1970-х годах и после приобретения Росморпортом прошло комплексную модернизацию.
С 2017 года лайнер обслуживал круизные рейсы между Сочи и Крымом, а позднее его маршрутная сеть была расширена до побережья Абхазии.
Эксплуатация судна была приостановлена в период пандемии в связи с истечением срока действия санитарного свидетельства.