Курсировавший из Сочи лайнер «Князь Владимир» не могут продать на аукционе

Начальная цена судна составила 873,5 миллиона рублей, что на 29 миллионов рублей превышает стоимость, установленную на предыдущих торгах. Подача заявок от потенциальных покупателей продлится до 15 ноября 2025 года. Предыдущая попытка продажи лайнера в марте текущего года не увенчалась успехом из-за отсутствия желающих принять участие в аукционе.