Исследование: в Калининграде вырос спрос на броши, браслеты и колье

Рост спроса на браслеты составил 218%.

Источник: ГУ МВД

В Калининграде за первые девять месяцев 2025 года вырос спрос на браслеты, броши и колье, сообщает аналитический центр Sokolov на ссылкой на исследование динамики спроса в розничной сети компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Калининград показал рекордный рост спроса на браслеты — 218% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек в регионе составил 7 193 рубля. Интерес к брошам в Калининграде вырос на 179%, средний чек достиг 6 274 рублей. Продажи колье в Калининграде увеличились на 204%, средний чек составил 7 640 рублей», — сообщили в пресс-службе компании.