Депутаты Госдумы обратились в правительство с предложением дать шанс омскому метро

Народные избранники считают, что подземки нужны всем городам-миллионникам.

Источник: Om1 Омск

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Акcёненко направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение, в котором предложил разработать и принять программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках. Текст соответствующего письма опубликовало РИА Новости.

Депутат считает, что для «обеспечения устойчивости транспортной инфраструктуры и повышения качества жизни населения» в городах с численностью более 1 миллиона жителей целесообразно «рассмотреть вопрос о возобновлении государственной программы строительства метрополитенов».

Напомним, сейчас в России семь действующих метрополитенов: Московский, Петербургский, Казанский, Екатеринбургский, Новосибирский, Самарский и Нижегородский. В девяти других городах-миллионниках метро нет.

Ранее недостроенное омское метро было законсервировано. Власти признали, что на строительство проблемного объекта сейчас нет необходимых средств.