В октябре годовой пассажиропоток Кишиневского аэропорта вырос на 42,7%

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Более 586 985 пассажиров воспользовались услугами Кишиневского международного аэропорта имени Евгения Доги в октябре нынешнего года, совершив перелеты, сообщили в Администрации гражданской авиации.
Этона 42,7% больше, чем в том же месяце прошлого года, уточнили в ведомстве.
В октябре было зарегистрировано 4 263 операции воздушных судов, что на 34,9% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
«Диверсификация направлений и увеличение частоты рейсов продолжают предоставлять пассажирам больше гибкости и вариантов путешествий», — отметили в Администрации граджанской авиации.
Среди самых популярных направлений месяца — Анталья (82 558 пассажиров, +10,0% по сравнению с октябрем 2024 года); Стамбул — 57 672 пассажира (+34,0%); Шарм-эш-Шейх — 48 597 пассажиров (+49,0%).
На четвертом месте Лондон — 35 867 пассажиров (+15,8%), за ним следуют Бухарест — 22 988 пассажиров (+66,9%) и Милан — 20 380 пассажиров (+31,3%).
Кроме того, по информации Администрации гражданской авиации, в октябре 2025 года из общего числа в 4263 движений воздушных судов 71% посадок (2127) и 74,2% взлетов (2136) были выполнены в соответствии с установленным расписанием.