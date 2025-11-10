В Молдове не хватает ветеринарных врачей

«Молодые специалисты или ветеринары, окончившие колледж, не хотят уезжать в сельскую местность, это обусловлено, в частности, тем, что в этих населенных пунктах нет тех удобств, которые предлагает город — дорог, инфраструктуры, других удобств, в том числе условий для обучения или для детей», — отмечает эксперт.