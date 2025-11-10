В Молдове не хватает ветеринарных врачей

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Специалисты в области ветеринарии отмечают нехватку в Молдове ветеринарных врачей, и положение дел ухудшается, несмотря на попытки властей повысить привлекательность этой профессии.
Как отметил журналистам национального радио заместитель директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) по ветеринарии Александру Манчу.
«Нехватка ветеринаров может весьма негативно сказаться на здоровье животных, защите окружающей среды и безопасности пищевых продуктов», — отметил он.
По данным ANSA, сейчас в Молдове вакантны почти 400 мест ветеринарных врачей, основная нехватка ощущается в селах. Отсутствие возможностей вынуждает многих молодых специалистов избегать работы в сельской местности, говорит Манчу.
«Молодые специалисты или ветеринары, окончившие колледж, не хотят уезжать в сельскую местность, это обусловлено, в частности, тем, что в этих населенных пунктах нет тех удобств, которые предлагает город — дорог, инфраструктуры, других удобств, в том числе условий для обучения или для детей», — отмечает эксперт.
До 2023 года в стране было мало возможностей для молодых ветеринаров, но в последние годы были приняты меры, которые могут способствовать их привлечению. Власти надеются, что эти изменения в долгосрочной перспективе будут способствовать сокращению дефицита кадров в сельской местности.