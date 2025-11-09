Минздрав сообщил о тяжелом состоянии детей, пострадавших в ДТП на Крымском мосту

Автомобиль с семьей, ехавшей в Крым, влетел в бетонное ограждение на Крымском мосту и опрокинулся. Двое детей в момент столкновения вылетели из машины и получили травмы. Водитель и пассажир погибли на месте. Очевидица рассказала, что от автомобиля «практически до задних сидений ничего не осталось». Что известно о смертельной аварии — в материале «Газеты.Ru».
На Крымском мосту в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, сообщило МВД Крыма в своем Telegram-канале.
Авария произошла 8 ноября около 20:50 мск на автомобильной части Крымского моста автодороги Новороссийск — Керчь. По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ехал со стороны Тамани и при обгоне пассажирского автобуса Краснодар — Севастополь не справился с управлением: легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение и опрокинулся.
Водитель и взрослый пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. В салоне также находились двое детей, их доставили в Керченскую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова. ~Состояние 10-летнего мальчика и 12-летней девочки оценивается как тяжелое~, сообщили в крымском минздраве. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
«Мальчик в данный момент готовится к транспортировке в Симферополь, девочка пока остается в Керчи», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко в беседе с РИА Новости.
Она уточнила, что ~в автомобиле находилась семья, которая ехала на полуостров~. Родственников пострадавших детей известили о происшествии. Работают все компетентные службы, добавила Савченко.
Сотрудники полиции организовали доследственную проверку. Однако о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. Прокуратура Крыма во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
«Картина не для слабонервных».
~Обстановку на месте аварии очевидица Татьяна назвала «картиной не для слабонервных». По ее словам, передняя пассажирская часть Mercedes-Benz была «просто размазана по бетонному блоку»~.
«Там практически до задних сидений ничего не осталось. Водительское место было не так вмято ~Дети вылетели из машины каким-то образом, они были ранены и очень кричали~», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».
При этом видимость по состоянию на 21:07 была ничем не ограничена, уточнила Татьяна. Она обратила внимание на то, что в этот момент сильного тумана еще не было, дорожные знаки были хорошо различимы, так же как и бело-красные разделительные столбики.
«Бетонные блоки тоже сложно не заметить было», — сказала очевидица.
В результате аварии на Крымском мосту образовалась автомобильная пробка. Очевидица рассказала, что простояла в заторе примерно один час.
Исходя из сообщений оперативного Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.
Тревожная статистика.
В Крыму за шесть месяцев текущего года произошло 472 ДТП, в которых погибли 88 человек и пострадали 655, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника регионального управления Госавтоинспекции МВД России полковника полиции Анатолия Борисенко.
Основными причинами дорожных аварий стали ~выезд транспортных средств на встречную полосу~, нарушение правил движения при проезде перекрестков, управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушение ПДД пешеходами, отметил он.
В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, число ДТП снизилось на 13%. Однако количество погибших увеличилось на 22%, добавил Борисенко.