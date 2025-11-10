Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 10 ноября после больших выходных

В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 6 ноября, пятницу, 7 ноября, субботу, 8 ноября, и воскресенье, 9 ноября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился в понедельник, 10 ноября. Заметнее при этом после больших выходных был скорректирован курс европейской валюты.