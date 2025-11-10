Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 10 ноября после больших выходных

Национальным банком скорректированы курсы валют на 10 ноября, понедельник. Так, после больших выходных стали выше курс доллара и курс евро, но стал ниже курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 10 ноября, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9796 белорусского рубля, 1 евро — 3,4307 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6783 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 6 ноября, пятницу, 7 ноября, субботу, 8 ноября, и воскресенье, 9 ноября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился в понедельник, 10 ноября. Заметнее при этом после больших выходных был скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0021 белрубля, курс евро стал увеличился на 0,0128 белрубля, а курс российского рубля поизился на 0,0047 белрубля.
Тем временем власти Литвы хотят с Беларуси компенсацию за свое решение закрыть границу.
Еще носки в Беларуси стали продаваться необычным способом.
И мы писали, что Беларусь вошла в топ-10 покупателей этого популярного продукта из Китая.