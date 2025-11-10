Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат

В 49 регионах доля работников, получающих зарплату на крупных и средних предприятиях более 200 тысяч рублей в месяц, составляет менее 3%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 200 тысяч рублей в месяц относительно редка. В восьми регионах доля высокооплачиваемых сотрудников не достигает и 1%, а еще в 21 субъекте она варьируется в интервале от 1% до 2%. По расчетам РИА Новости, в среднем в трех замыкающих рейтинг регионах доля работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц в 50 раз меньше, чем в среднем у тройки регионов-лидеров.