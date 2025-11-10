Из 17-этажки в центре Кургана съехал популярный магазин одежды

Корреспондент URA.RU нашел аккаунт магазина в соцсетях. На его странице сообщается, что магазин съехал потому, что возле 17-этажки по Гоголя «не было удобной парковки». Теперь он будет находиться в здании неподалеку от ТРЦ «Гиперсити», где располагается продуктовый гипермаркет «Маяк» и производственные компании. Это находится на другом конце города и расстроило горожан. Они написали в комментариях к посту о переезде «очень жаль».