Стало известно, сколько получили застройщики Челябинска от продажи жилья

Выручка застройщиков Челябинска сократилась на десятую часть.
В январе — сентябре 2025 года совокупная выручка застройщиков жилья в Челябинске составила 15 миллиардов рублей. Это следует из данных аналитического сервиса BnMAP.pro.
«В Челябинске общий объем выручки компаний, занимающихся строительством жилья, достиг 15 миллиардов рублей. Это на 10,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — следует из данных аналитиков.
В Перми показатель достиг 33,4 миллиарда рублей с ростом на 0,9 процента. В Екатеринбурге выручка составила 109,1 миллиарда рублей, но с уменьшением на 14,7 процента.
Снижение выручки застройщиков в Челябинске на 10,7% в январе — сентябре 2025 года происходит на фоне падения цен на квартиры в новостройках: с 19 августа по 30 сентября они снизились на 30%, до 158 618 рублей за квадратный метр. При этом в четвертом квартале мэрия утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья для молодых семей на уровне 93 326 рублей, что на три тысячи рублей выше показателя третьего квартала.