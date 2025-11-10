В Кургане выставили на продажу элитный двухуровневый офис за 35 млн

В курганской новостройке, жильцы которой судятся с застройщиком, продают элитный офис.
В Кургане выставили на продажу двухуровневый элитный офис за 35 млн рублей в новом доме по улице Коли Мяготина. Объявление появилось на популярном сайте.
«Курган, элитный офис, 35 млн за все. Двухурoвневое пoмещeниe в элитнoм жилoм кoмплексе “Резиденция” улице Коли Мяготина, 181. Высота потолков три метра. Общая площадь 147,5 квадратов», — указано в объявлении на популярном сайте. Владельцы офиса также отмечают, что в нем сделан дизайнерский ремонт.
Ранее сообщалось, что жильцы этого элитного дома выиграли суды у федерального застройщика и получили миллионные компенсации за некачественное жилье. За нарушения, допущенные при строительстве, и коммунальные проблемы застройщик уже выплатил пострадавшим более 20 миллионов рублей. В связи с чем от недвижимости избавляются владельцы офиса, не уточняется.