В Кургане выставили на продажу элитный двухуровневый офис за 35 млн

Ранее сообщалось, что жильцы этого элитного дома выиграли суды у федерального застройщика и получили миллионные компенсации за некачественное жилье. За нарушения, допущенные при строительстве, и коммунальные проблемы застройщик уже выплатил пострадавшим более 20 миллионов рублей. В связи с чем от недвижимости избавляются владельцы офиса, не уточняется.