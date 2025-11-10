Челябинск вошел в топ городов по росту цен на вторичное жилье

Наибольший рост стоимости квартир от собственников зафиксирован в Курске — цена увеличилась на 2,68% и достигла 121,3 тысячи рублей за квадратный метр. С начала года этот город лидирует по темпам роста цен на жилье. Второе место с небольшим отставанием занимает Махачкала: средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» возросла на 2,48% и составила 125,3 тысячи рублей. В сентябре на второй строчке находилась Пермь с показателем роста 1,74%.