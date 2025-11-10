Краснодарская компания нарушила правила перевозки кормов в Приморье

Нарушение обнаружилось еще в сентябре, когда государственный инспектор проверял груз, прибывший морским путем во Владивостокский порт. Во время досмотра выяснилось, что на значительную часть партии — 10 тонн — отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Эти документы позволяют отслеживать весь путь продукции: откуда и куда она следует. Их отсутствие означает, что невозможно было проверить происхождение и безопасность этой части корма.