Краснодарская компания нарушила правила перевозки кормов в Приморье

В Приморье компания из Краснодарского края получила официальное предупреждение от Россельхознадзора за нарушение правил перевозки кормов. Речь идет о крупной партии кукурузного глютена весом 25 тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Нарушение обнаружилось еще в сентябре, когда государственный инспектор проверял груз, прибывший морским путем во Владивостокский порт. Во время досмотра выяснилось, что на значительную часть партии — 10 тонн — отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Эти документы позволяют отслеживать весь путь продукции: откуда и куда она следует. Их отсутствие означает, что невозможно было проверить происхождение и безопасность этой части корма.
По закону, любая продукция, для которой нельзя установить такой путь — прослеживаемость — не должна находиться в обороте. Это важно для безопасности, чтобы гарантировать, что корма качественные и не навредят животным.
Дело было рассмотрено 5 ноября. Поскольку это было первое подобное нарушение для компании, ее не стали штрафовать, а ограничились строгим официальным предупреждением. Теперь фирме известно, что повторение такой ситуации повлечет за собой уже более серьезную ответственность.