В куриных отбивных приморского производителя повторно нашли сальмонеллу

Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили вредоносные бактерии в куриных отбивных одного из местных производителей. Это уже не первая находка: в середине октября в продукции этого же предприятия также обнаружили опасный патоген, сообщает пресс-служба ведмоства.