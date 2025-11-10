В куриных отбивных приморского производителя повторно нашли сальмонеллу

Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили вредоносные бактерии в куриных отбивных одного из местных производителей. Это уже не первая находка: в середине октября в продукции этого же предприятия также обнаружили опасный патоген, сообщает пресс-служба ведмоства.
«Специалистами испытательной лаборатории Приморского филиала ФГБУ “НЦБРСП” исследования полуфабриката проведены по трём микробиологическим показателям — на бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллу и общий уровень бактериальной обсемененности. Согласно протоколу испытаний в продукции обнаружена сальмонелла», — говорится в сообщении.
Специалисты поясняют, что повторные случаи заражения могут быть связаны с нарушениями ветеринарно-санитарных норм на производстве или с несоблюдением температурного режима при хранении продукции.
Производственный контроль призван помочь предприятиям вовремя выявить риски и скорректировать процессы, чтобы недоброкачественная продукция не попала к потребителю.
Отмечается, что в 2025 году Приморским филиалом «НЦБРСП» при исследовании мясной продукции сальмонелла была выявлена 21 раз.
Напомним, что специалисты приморского Россельхознадзора в конце октября нашли опасные бактерии в мясном фарше «Домашний», произведенном в Ленинградской области. Партия весом 300 килограммов изъята из продажи.