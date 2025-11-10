Вычислительный центр для ИИ построят на базе промышленного кластера в Сибири

IrkutskMedia, 10 ноября. В Ангаро-Енисейском регионе к 2032 году планируется строительство вычислительного центра для искусственного интеллекта. Проект, который реализует компания «Русал», станет одним из первых в составе нового промышленного кластера, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
Также в число якорных проектов первой очереди войдут проект по переработке концентрата Тастыгского месторождения и выпуску гидроксида лития, реализуемый АО «Эльбрусметалл» к 2030 году, и строительство завода малотоннажной химии для высокочистых продуктов, который создаст АО «Химмед» до 2028 года.
Ранее коллектив преподавателей ИГУ победил в III цикле конкурса Фонда Потанина «Профессиональное развитие» (18+) в номинации «Институциональный опыт». Это была совместная работа преподавателей двух подразделений — кафедры педагогики Педагогического института и кафедры естественно-научных дисциплин факультета бизнес-коммуникаций и информатики. Они разработали программу «Применение искусственного интеллекта в организации проектной деятельности обучающихся». Сумма финансовой поддержки составит 745 тысяч рублей.