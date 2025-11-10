Жилье в Казахстане может подорожать из-за дорогих кредитов, считают эксперты

Активный рост кредитования затрагивает не только население, но и экономику — бизнес получает заемные деньги на реализацию проектов. Однако высокая ставка по займам приводит к тому, что «расходы» на кредиты перекладываются на покупателей. Согласно сообщению источника, такая же ситуация складывается в сфере строительства, где отмечается рекордный рост кредитования. За 9 месяцев 2025 года банки выдали застройщикам на 33% больше займов, чем годом ранее.
Эксперты видят в этом риски для самих компаний и их покупателей. Строительный бизнес активно кредитуется для реализации проектов, и строительные компании стали чаще использовать краткосрочные банковские займы, отмечает главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов. У них наблюдается высокий коэффициент оборачиваемости кредитного портфеля (1.35) — то есть застройщики берут деньги в долг, который покрывается за счет продажи построенного жилья.
Причины активного кредитования строительного сектора включают государственные и инфраструктурные программы, активизировавшиеся за последний год; сохраняющийся высокий внутренний спрос на жилье, в том числе отложенный спрос; и эффект низкой базы 2024 года, когда выдача новых кредитов снизилась на 4,7%. Однако, по сообщению источника, такая ситуация создает риски, от которых могут пострадать в первую очередь казахстанцы.
Цены на жилье вырастут, предупреждает заместитель президента агентства по защите и развитию конкуренции (АЗК) Виктория Тен. Она объясняет, что застройщики частично перекладывают расходы на покупателя, и цена квадратного метра растет. Компании активно продают жилье на ранних этапах, чтобы получить «живые деньги» от дольщиков и быстрее вернуть кредиты. Эксперты сходятся во мнении, что при текущих условиях в строительном секторе наблюдается не устойчивый рост, а кредитная поддержка, что создает определенные риски.
Строительство растет не из-за роста реальных доходов казахстанцев и их покупательской способности, а из-за активного кредитования сектора. Если цены продолжат расти, может последовать снижение спроса у населения. «Такая модель гибкая, но и рискованная: если продажи внезапно остановятся, компании могут столкнуться с нехваткой денег», — отмечает Рамазан Досов. Застройщики с низким уровнем продаж могут не суметь покрыть свои займы, что грозит заморозкой объектов и появлением «тяжелых» активов у банков.
Эксперты отмечают, что прирост в сфере строительства может отражаться на показателях экономического роста, но не создает базы для повышения общей производительности экономики. Для этой цели необходимо развивать производство стройматериалов, инфраструктуру и технологии.