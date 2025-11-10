Жилье в Казахстане может подорожать из-за дорогих кредитов, считают эксперты

Активный рост кредитования затрагивает не только население, но и экономику — бизнес получает заемные деньги на реализацию проектов. Однако высокая ставка по займам приводит к тому, что «расходы» на кредиты перекладываются на покупателей. Согласно сообщению источника, такая же ситуация складывается в сфере строительства, где отмечается рекордный рост кредитования. За 9 месяцев 2025 года банки выдали застройщикам на 33% больше займов, чем годом ранее.