Во Владивосток доставили 14 из 18 новых белорусских автобусов

Перед тем как машины выйдут на городские маршруты, специалисты проведут тщательную техническую проверку всех систем, включая оборудование для безналичной оплаты и навигацию по ГЛОНАСС. После тестов начнётся обкатка, необходимая для будущей надежной эксплуатации транспорта. Затем автобусы проходят регистрацию в ГАИ, получают государственные номера и оформляются страховые полисы ОСАГО и КАСКО.