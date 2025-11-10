Во Владивосток доставили 14 из 18 новых белорусских автобусов

Партия новых автобусов марки МАЗ белорусского производства прибыла во Владивосток, пополнив парк муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». По информации администрации города, доставили 14 новых машин, а в следующем году прибудут ещё четыре единицы транспорта.
Перед тем как машины выйдут на городские маршруты, специалисты проведут тщательную техническую проверку всех систем, включая оборудование для безналичной оплаты и навигацию по ГЛОНАСС. После тестов начнётся обкатка, необходимая для будущей надежной эксплуатации транспорта. Затем автобусы проходят регистрацию в ГАИ, получают государственные номера и оформляются страховые полисы ОСАГО и КАСКО.
В каждом автобусе установлены кондиционер, камеры видеонаблюдения, USB-зарядки для пассажирских мобильных телефонов, а для водителей оборудована новая медиапанель, отображающая всю необходимую техническую информацию.
Напомним, в начале этого года автопарк Владивостока уже пополнили 30 автобусов от белорусского производителя: модели среднего и большого класса. Автобусы были закуплены в лизинг с финансовой поддержкой городской и краевой администраций.
За последние четыре года город обновил более 350 автобусов разных марок, в том числе отечественных моделей ЛиАЗ и ПАЗ, а также реализует программы повышения зарплаты водителям и обучения новых кадров.
Муниципалитет также расширяет парк современных троллейбусов, закупая новые машины с автономным ходом до 40 километров и организует выделенные полосы для общественного транспорта на основных маршрутах города. Это позволяет увеличить скорость движения автобусов и троллейбусов и повысить регулярность рейсов.