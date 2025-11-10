В Комсомольске-на-Амуре завершили масштабный ремонт дорог

В Комсомольске-на-Амуре полностью завершился капитальный ремонт городских улиц, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы велись по целому ряду ключевых магистралей города и были закончены еще в конце августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В этом году ремонт проходил особенно основательно. Помимо асфальта на проезжей части, рабочие обновили тротуары и модернизировали уличное освещение. Например, новые тротуары появились на улице Дзержинского и на Лесной. А на участке улицы Лесной, где раньше было темно, фонари установили впервые.
После завершения основного этапа в сентябре и октябре на сэкономленные деньги провели дополнительные работы. Был построен новый тротуар на улице Лесной от зала бокса «Дружба», отремонтированы пешеходные дорожки и улучшено освещение на Северном шоссе. Для удобства жителей проложили тротуары, ведущие к физкультурно-оздоровительному комплексу имени Ивана Трегубова.
Завершающим штрихом масштабного преображения города стала установка новой автобусной остановки на проспекте Победы, которая на прошлой неделе начала обслуживать пассажиров.