Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре завершили масштабный ремонт дорог

Рабочие обновили тротуары и модернизировали уличное освещение.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре полностью завершился капитальный ремонт городских улиц, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы велись по целому ряду ключевых магистралей города и были закончены еще в конце августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В этом году ремонт проходил особенно основательно. Помимо асфальта на проезжей части, рабочие обновили тротуары и модернизировали уличное освещение. Например, новые тротуары появились на улице Дзержинского и на Лесной. А на участке улицы Лесной, где раньше было темно, фонари установили впервые.

После завершения основного этапа в сентябре и октябре на сэкономленные деньги провели дополнительные работы. Был построен новый тротуар на улице Лесной от зала бокса «Дружба», отремонтированы пешеходные дорожки и улучшено освещение на Северном шоссе. Для удобства жителей проложили тротуары, ведущие к физкультурно-оздоровительному комплексу имени Ивана Трегубова.

Завершающим штрихом масштабного преображения города стала установка новой автобусной остановки на проспекте Победы, которая на прошлой неделе начала обслуживать пассажиров.