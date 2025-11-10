В Комсомольске-на-Амуре завершили масштабный ремонт дорог

В этом году ремонт проходил особенно основательно. Помимо асфальта на проезжей части, рабочие обновили тротуары и модернизировали уличное освещение. Например, новые тротуары появились на улице Дзержинского и на Лесной. А на участке улицы Лесной, где раньше было темно, фонари установили впервые.