Туркестанская область укрепляет международные связи в сфере туризма

Цель визита — установление сотрудничества в сфере туризма и других областях, обмен опытом. Рабочая поездка продолжилась в Хорезмской области, где были проведены важные переговоры. Затем делегация посетила исторический комплекс Ичан-Кала и дворец Нуриллабой в Хиве, передает DKNews.kz.
Ичан-Кала, расположенная в Хорезмской области Узбекистана, является древним центром города Хива. Этот комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь территории составляет 26 гектаров, и она окружена внутренними стенами крепости, внутри которой расположены десятки архитектурных памятников — медресе, мечети, дворцы и минареты.
Делегация во главе с Нуралханом Кушеровым осмотрела основные объекты Ичан-Калы, ознакомилась с их историей и опытом сохранения культурного наследия. Глава региона отметил, что город Туркестан также обладает историческим потенциалом и подчеркнул необходимость реализации новых инициатив по развитию туризма.
Далее делегация посетила дворец Нуриллабой, который когда-то служил резиденцией хивинских ханов. Этот уникальный дворец сочетает восточные орнаменты и европейский стиль. Он был построен по инициативе хана Мухаммеда Рахима II. Внутри находятся венецианские зеркала, хрустальные люстры и декоративные предметы. Для строительства привлекались не только хивинские мастера и художники, но и специалисты из-за рубежа.
Во время посещения объектов делегации Туркестанской области и представители Хорезмской области обменялись мнениями о расширении сотрудничества в области культуры, истории и туризма. Обсуждались возможности совместного продвижения туристических маршрутов, сохранения исторических памятников и использования опыта цифровизации в совместных проектах.
В завершение визита Нуралхан Кушеров поблагодарил принимающую сторону и отметил, что исторические и культурные связи между Туркестаном и Хивой будут укрепляться.
Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2025 года Туркестанская область приняла 830 тыс. туристов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В области будет продолжена системная работа по увеличению потока туристов.