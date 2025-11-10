Туркестанская область укрепляет международные связи в сфере туризма

Далее делегация посетила дворец Нуриллабой, который когда-то служил резиденцией хивинских ханов. Этот уникальный дворец сочетает восточные орнаменты и европейский стиль. Он был построен по инициативе хана Мухаммеда Рахима II. Внутри находятся венецианские зеркала, хрустальные люстры и декоративные предметы. Для строительства привлекались не только хивинские мастера и художники, но и специалисты из-за рубежа.