Администрация Владивостока расторгла контракт с автотранспортным предприятием «КАСЛАР»

Решение о расторжении контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по маршруту № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал», было принято администрацией Владивостока в одностороннем порядке.

Источник: Reuters

Это связано с тем, что в течение длительного времени фактическое количество транспортных средств на маршруте не соответствовало условиям договора.

Как сообщает пресс-служба управления транспорта, автотранспортному предприятию ООО «Каслар» неоднократно направлялись акты проверок с требованием принять меры к незамедлительному устранению выявленных фактов ненадлежащего исполнения условий контракта. Однако зафиксированные нарушения так и не были устранены.

«Учитывая многочисленные нарушения, мы воспользовались правом отказаться от договора в одностороннем порядке. Это предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ. На сегодняшний день контракт считается расторгнутым», — уточнили специалисты управления транспорта.

Они также отметили, что это первое расторжение контракта в одностороннем порядке с перевозчиками. Для возобновления работы маршрута № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал» планируется объявить новый аукцион.