В ГД объяснили, в каких случаях могут изъять жилье у собственника

В России изъять жилье у собственника можно только трех случаях, объяснила aif.ru замеситель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, комментируя сообщение о том, что в Казани суд лишил прав на жилье его владельца, который неоднократно нарушал покой соседей.
«Жилье могут изъять и продать всего в нескольких случаях. Так, это может произойти при обращении в суд из-за долгов именно за ЖКУ при условии, если это не единственное жилье у собственника. В этом случае недвижимость могут продать, покрыть часть долгов и остальные деньги вернуть владельцу. Но это касается только оплаты определенных обязательных платежей», — рассказала парламентарий.
Депутат подчеркнула, что из единственного жилья выселить, практически невозможно за исключением двух случаев.
«Во-первых, если это жилье находится в залоге у банка, то есть, ипотека не выплачена, фактически это жилье не принадлежит человеку и его выселяют только за неуплату этой ипотеки», — отметила она.
По словам Разворотневой, второй случай связан с незаконной перепланировкой в квартире.
«Если этот факт выявляется, жилищная инспекция направляет предписание собственнику устранить незаконную перепланировку. В случае, если собственник не выполнит предписание, тогда возможно обращение в суд, по решению которого квартира продается с аукциона. Часть денег используется для восстановления помещения в исходном виде, а остальное отдается владельцу», — объяснила парламентарий.
Ранее стало известно, что в Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, который неоднократно нарушал покой соседей.