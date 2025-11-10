Мигранты массово закрывают ИП в Курганской области

Многие мигранты создают ИП временно для работы в России, а под конец года анализируют свои доходы и перспективы. Если ИП не приносит стабильной прибыли или возникают трудности с продлением разрешений, то предпочитают закрыться, чтобы не нести лишние расходы и обязательства, в том числе налоговые.